2 órája
Menczer Tamás: hogy ki a poloska, azt mindenki tudja (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter az, aki lehallgatta a feleségét, és az egész politikai karrierjét arra építi, hogy elárulta a családját.
Menczer Tamás a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszol Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubja táborában
Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala
„Átteleltek a poloskák és hamarosan jön a tavaszi nagytakarítás” – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök egy korábban elhangzott mondatát egy újságíró Menczer Tamást kérdezve Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubja edzőtáborának helyszínén. A zsurnaliszta arra volt kíváncsi, nem volt-e ez agresszív megnyilvánulás a miniszterelnök részéről.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója válaszában kifejtette: nem volt agresszív, mert a kijelentés Magyar Péterre vonatkozott, akiről mindenki tudja, hogy ő a poloska, amit sosem fog tudni lemosni magáról.
Emlékeztetett:
Ez az ember fölvette a saját feleségét a saját konyhájukban vagy nappalijukban. Az egész politikai karrierjét arra építi, hogy a saját családját tönkretette, a saját családját elárulta. Ő a poloska.
Menczer Tamás hozzátette, majd az emberek eldönti, hogy a Tisza Párt elnökének melyik bűne, hibája a legnagyobb: a hazugság, a Tisza-adó, a Brüsszel-pártiság, az ukránpártiság vagy a poloskaság?
A kormánypártok kommunikációs igazgatója még megjegyezte:
Nem én vettem fel a feleségemet. Tudja, én hazamehetek mindennap, fölteszem ön is, ha van családja. Én mindennap megpuszilhatom a fiamat és megcsókolhatom a feleségemet. Tudja, miért? Mert nem árultam el és nem vettem föl. Rólam nem mondja azt a feleségem, hogy egy valamilyen szerű képződmény vagyok. Nyilván nem véletlenül mondja ezt Varga Judit.