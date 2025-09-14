Menczer Tamás: hogy ki a poloska, azt mindenki tudja (videó)

„Átteleltek a poloskák és hamarosan jön a tavaszi nagytakarítás” – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök egy korábban elhangzott mondatát egy újságíró Menczer Tamást kérdezve Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubja edzőtáborának helyszínén. A zsurnaliszta arra volt kíváncsi, nem volt-e ez agresszív megnyilvánulás a miniszterelnök részéről.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója válaszában kifejtette: nem volt agresszív, mert a kijelentés Magyar Péterre vonatkozott, akiről mindenki tudja, hogy ő a poloska, amit sosem fog tudni lemosni magáról.