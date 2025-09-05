1 órája
Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért
A Tisza vezetője 2024 tavaszán a Spinoza Színházban magabiztosan állította, hogy bármikor képesek jelölteket állítani mind a 106 választókerületben. Mostanra Magyar Péter szénája nem áll jól, egy utcai fórumon szinte könyörgött aktivistáinak, hogy jelentkezzenek.
„Ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre” – idézte fel a Magyar Nemzet Magyar Péter kijelentését.
A cikk rámutat: ezzel szemben 2025 augusztusában Magyar Péter már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.
Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!
– hangoztatta minap Magyar Péter.
A Tisza Pártnak – ellentétben az elnök ígéretével –Magyar Péter továbbra sincsenek képviselőjelöltjei, és jelentkező hiányában a casting is komoly problémát okoz.
Mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg.
Távozó bizalmasok, botrányok Magyar Péter pártjában
A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy márciusban kiderült, kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban.
Magyar Péter kellemetlen helyzetbe került
- Ruszin-Szendi Romulusz még vezérkari főnöki időszakához kapcsolódó botrányos ügyei,
- valamint Radnai Márk napvilágra került kritikái miatt is, amiért őt el is távolította tisztségéből,
- ahogy főtanácsadóját, Barati Ágnest is lefokozta, miután kiderült, migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak.
A pártelnököt azért is súlyos kritika érte, hogy felfogadta a hazai genderlobbi egyik ismert aktivistáját, Bódis Krisztát.
A nyomást láthatóan a civilek sem bírják, szeptember elsejével ugyanis
feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget.
A Tisza Párt és a Tisza-szigetek működését igen jól ismerő személy a lapnak azt nyilatkozta, hogy „ a pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget”.
Az informátor arról is beszélt, hogy
a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.
A szigetek felszámolásáról szóló közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiánya alatt – a Magyar Nemzet érdeklődésére nem válaszoltak.
