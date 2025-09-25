1 órája
Kifulladóban Magyar Péter politikája
A Magyar Nemzet cikke szerint a politikus ötlethiányát jelzi, hogy korábbi Jobbik- és Fidesz-mintákat másol, miközben saját stratégiát képtelen felmutatni.
Jakab Péter módszerét lopja Magyar Péter, aki a miskolci fórumán Orbán Viktor formájú papírbábot vitt magával a színpadra, hogy látszólagos vitapartnerként szerepeltesse. Hasonlót művelt korábban Jakab Péter is – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint
Magyar Péterék önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratégiájából próbálnak összerakni egy sajátot.
Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. Az elmúlt hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre.
Magyar Péter ismét rászervezett a Fidesz rendezvényéreA Tisza Párt nem tud semmi eredeti, új dolgot kitalálni.
Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól
– mondta a Magyar Nemzetnek minderről Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.