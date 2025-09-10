27 perce
Személyes adatokat gyűjt Magyar Péterék új alkalmazása
Magyar Péterék új mobilalkalmazása számos személyes adatot gyűjthet a felhasználókról. Az applikáció például nyomon követi a felhasználó tartózkodási helyét, a kedvelt tartalmakat, valamint azt, mennyire aktívan használja a telefonját.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője beszédet mond 2025. május 14-én Budapesten
Forrás: AFP
Fotó: Isza Ferenc
A Tisza Párt Amerikában fejlesztett applikációja folyamatosan figyeli a felhasználót, akinek nincs feltétlenül tudomása arról, hogy milyen érzékeny információk gyűjtéséhez ad engedélyt a letöltés után – hívta fel a figyelmet az Origo.
A bizalmat tovább rombolja, hogy nem tudni, hogy ki és meddig tárolják a Magyar Péterék által összegyűjtött – olykor érzékeny – információkat.
A Tisza Párt adatgyűjtő kampányeszközét, amelyet Radnai Márk saját bevallása szerint az Egyesült Államokban fejlesztettek, kedden délelőtt mutatták be.
A jelenlegi uniós szabályozás szerint érzékeny adatnak számít többek között a felhasználó politikai véleménye – amire abból lehet következtetni, hogy milyen politikai eseményeken vesz részt vagy kire szavazna –, a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a szexuális orientációja, továbbá a biometrikus adatai, mint például az arca vagy az ujjlenyomata. Ha valaki letölti Magyar Péterék alkalmazását, akkor nemcsak az e-mail-címe vagy a lakcíme kerülhet a rendszerbe, hanem az is, hogy merre jár, kikkel találkozik, milyen gondolatokat követ, miben hisz és milyen politikai döntéseket hoz meg.
Magyar Péter rendre beég a szakértőivelKét új embere, Forsthoffer Ágnes és Kármán András is gondoskodtak róla, hogy beszédtémát szolgáltassanak.
Egy ilyen alkalmazás technológiai képességeitől függően követheti a tartózkodási helyet, a felhasználó viselkedését, a különböző reakcióit, valamint az ideológiai preferenciáit.
Az alkalmazás a metaadatok kapcsán azt is képes lehet megjegyezni, hogy az adott felhasználót milyen témák érdeklik, mikre kattint rá, milyen bejegyzésekre reagál, vagy éppen mennyi időt tölt el egy-egy tartalomnál.
Az online viselkedés – például böngészési szokások, mentett cikkek, közösségi aktivitás – alapján pedig még mélyebb következtetéseket lehet képes levonni.
A Tisza-applikáció tehát jóval több lehet egy mobiltelefonon működő kampányeszköznél, erről bővebben ITT olvashat.