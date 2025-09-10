Személyes adatokat gyűjt Magyar Péterék új alkalmazása

A Tisza Párt Amerikában fejlesztett applikációja folyamatosan figyeli a felhasználót, akinek nincs feltétlenül tudomása arról, hogy milyen érzékeny információk gyűjtéséhez ad engedélyt a letöltés után – hívta fel a figyelmet az Origo.

A bizalmat tovább rombolja, hogy nem tudni, hogy ki és meddig tárolják a Magyar Péterék által összegyűjtött – olykor érzékeny – információkat.

A Tisza Párt adatgyűjtő kampányeszközét, amelyet Radnai Márk saját bevallása szerint az Egyesült Államokban fejlesztettek, kedden délelőtt mutatták be.

A jelenlegi uniós szabályozás szerint érzékeny adatnak számít többek között a felhasználó politikai véleménye – amire abból lehet következtetni, hogy milyen politikai eseményeken vesz részt vagy kire szavazna –, a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a szexuális orientációja, továbbá a biometrikus adatai, mint például az arca vagy az ujjlenyomata. Ha valaki letölti Magyar Péterék alkalmazását, akkor nemcsak az e-mail-címe vagy a lakcíme kerülhet a rendszerbe, hanem az is, hogy merre jár, kikkel találkozik, milyen gondolatokat követ, miben hisz és milyen politikai döntéseket hoz meg.