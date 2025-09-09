Menczer Tamás elárulta, miért vergődnek a Tisza Pártnál

– Ugye ott van Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk. Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy „egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket” – idézte fel Menczer Tamás, hogy hányféle módon került kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt az elmúlt időszakban.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója természetesen arról a dokumentumról sem feledkezett meg, amiből kiderül, mire készül valójában Magyar Péter, ha a Tisza kerül kormányra:

Bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, kegyetlen módon. És hát emiatt vergődnek. Nem mondhatják, hogy bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van.

– jegyezte meg a politikus.