Menczer Tamás: ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme (videó)

Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában tartott eőadásában felhívta a figyelmet Tarr Zoltánnak arra a kijelentésre, amely szerint „választás után mindent lehet”.

Emlékeztetett, hogy

Tarr maga mondta el, hogy jelenleg még nem ígérhetnek semmit Brüsszelnek, mivel nincs kezükben a végrehajtó hatalom. Ha azonban kormányra kerülnének, minden brüsszeli kérést teljesítenének.

A Tisza Párt „nagyon szereti Brüsszelt, és Brüsszel is szereti őket” – a politikus értelmezése szerint ez egy kölcsönös, de veszélyes „szerelem”, amelynek ára Magyarország szuverenitása lenne.

Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója.