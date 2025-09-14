szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

24°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja edzőtábor

52 perce

Menczer Tamás: ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme (videó)

Címkék#Brüsszel#Tarr Zoltán#Ukrajna#Harcosok Klubja#Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán részletet tett közzé a Harcosok Klubja edzőtáborában elhangzott beszédéből, amelyben Tarr Zoltán brüsszeli kötődésére mutatott rá. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt alelnöke nyíltan elismeri: kormányra kerülve a párt minden uniós elvárást végrehajtana, a gazdasági és energetikai kérdésektől kezdve az Ukrajna-, a bevándorlási- és az LMBTQ-csomagig.

MW
Menczer Tamás: ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában tartott eőadásában felhívta a figyelmet Tarr Zoltánnak arra a kijelentésre, amely szerint „választás után mindent lehet”. 

Emlékeztetett, hogy 

Tarr maga mondta el, hogy jelenleg még nem ígérhetnek semmit Brüsszelnek, mivel nincs kezükben a végrehajtó hatalom. Ha azonban kormányra kerülnének, minden brüsszeli kérést teljesítenének.

A  Tisza Párt „nagyon szereti Brüsszelt, és Brüsszel is szereti őket” – a politikus értelmezése szerint ez egy kölcsönös, de veszélyes „szerelem”, amelynek ára Magyarország szuverenitása lenne. 

Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

„Tehát amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, amellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot, Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk” – sorolta a politikus, aki hangsúlyozta, hogy azért dolgoznak hogy mindez ne történhessen meg. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu