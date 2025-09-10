Menczer Tamás: Magyar Péter egy feketeöves hazudozó (videó)

Menczer Tamás volt a Harcosok órája szerdai adásának vendége. A Fidesz kommunikációs igazgatója Németh Balázs műsorvezetővel egy gyors külpolitikai kitekintést követően a belpolitikai aktualitásokat vette számba – írja a Magyar Nemzet.

A műsorban azonban nemcsak belpolitikai kérdések kerültek napirendre, hiszen a legfrissebb lengyelországi történésekre is reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója. –Egy félreértés, egy hibás döntés óriási kockázatokkal jár, ezért az orosz–ukrán háborút mielőbb be kell fejezni. Nem szabad elfeledni, hogy 2022-ben már volt egy megállapodás, már akkor le lehetett volna zárni a háborút. Most azonban az a feladat, hogy mindenki segítse Donald Trump amerikai elnököt béketörekvéseiben – mondta Menczer Tamás.

Menczer Tamás a Tisza frissen bejelentett politikusáról, Forsthoffer Ágnesről elmondta: a Bokros-csomag nagy hívéről van szó.

Forsthoffer Ágnesről mindent tudunk: a Bokros-csomagot élteti, amely elvett az emberektől. A Tisza-adó szintén elvenne az emberektől. Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában

– szögezte le Menczer, hozzátéve: a hölgy egy Facebook-posztban írt erről, amikor még vélhetően nem tudta, hogy politikai pályára fog lépni, ez bizonyítja, hogy valóban így gondolkodik.

Magyar Péter rajongói teljesen elszabadultak, agresszíven reagálnak mindenre és mindenkire. Ruszin-Szendi Romulusz is agresszíven viszonyult újságírókhoz, ami elfogadhatatlan, emlékeztetett Németh Balázs, hozzátéve, hogy erre Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott egy, a közösségi médiában közzétett videóban.

– Azért csinálják ezt, mert lebuktak. Ilyenkor ez marad: balhé, kakaskodás, hangoskodás, lökdösődés, fenyegetődzés, főbelövés, felakasztás. Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: az ilyen magatartást minden jóérzésű közösségnek el kell utasítania. Menczer kitért Ruszin-Szendi Romulusz magatartására is, mondván: ha neki nem tetszik, hogy a Tisza-adóról kérdezik, akkor vagy vonuljon ki a politikából, vagy maradjon otthon.

Ne lökdössön újságírókat, ne fenyegessen senkit. Hét hónap van a választásokig. Mi fog addig történni? Esetleg a Tisza-tagok meg is próbálkoznak valamivel, amivel fenyegetődznek? Ez elfogadhatatlan, itt vonalat kell húzni, mindenkinek azt kell mondani, hogy ez megengedhetetlen

– ismételte meg a Fidesz kommunikációs igazgatója.