Menczer Tamás szerint Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle (videó)

– A munkát el fogjuk végezni a jövő áprilisi választásig, ahogyan az előző években is elvégeztük, és a választást meg fogjuk nyerni – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás - vette észre a Magyar Nemzet.

Arra a hírre reagált, hogy Magyar Péter az ő választókörzetében akar indulni mint országgyűlési képviselőjelölt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: amikor 2022-ben az akkori Pest megye 2. választókerületében indult országgyűlési képviselőjelöltként, mindenki azt gondolta, a választókörzetben bukásra vannak ítélve a kormánypártok.

Bukóra voltunk ítélve a körzet is meg én is

– emlékeztetett, majd felidézte: szinte mindenki úgy gondolta még a Fideszben is, hogy ő Szél Bernadett-tel szemben a választást el fogja veszíteni. – Orbán Viktor nem így gondolta mondjuk, ez sokat jelentett – tette hozzá.