53 perce
Helyretette a Telex propagandistáját Menczer Tamás (videó)
Menczer Tamás szerint Orbán Viktor kiváló formában van, lubickol a politikai helyzetben, és elképesztő energiákat fordít a munkára. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott a Telex propagandistájának: a miniszterelnök eddig is számtalanszor vezette sikerre a közösséget, és most is ő fogja győzelemre vinni a kormánypártokat, míg a Tisza párt a Momentum és az SZDSZ sorsára jut.
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgaója
Forrás: KKM
Azt tudom önnek mondani, mert önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata, ilyen cikkeket olvasok, ilyen cikkeket olvasok. Ő el szokta mondani, hogy kinek nyilatkozik, zsoldban állóknak nem, ez az én reszortom még szintén. Nos, tehát azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor, ha szabad ennyit kiadnom, én viszonylag rendszeresen találkozom vele és dolgozom vele. Orbán Viktor lubickol ebben a helyzetben. Orbán Viktor rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba – mondta Menczer Tamás a Telex propagandistájának - vette észre a Magyar Nemzet.
Menczer Tamás visszavágott a baloldali médiának (videó)
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a politikai közösségünket. – Most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni, és áprilisban pedig ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt, olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök, ennek mind vége lesz. És a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára – fogalmazott.
