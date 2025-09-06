szeptember 6., szombat

Vélemény

8 órája

Menczer Tamás: Zelenszkij zsarol, fenyeget, és várja Magyar Pétert

Címkék#Zelenszkij#Ukrajna#Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy videót szombaton. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged az ukrén nyomásnak.

MW
Menczer Tamás: Zelenszkij zsarol, fenyeget, és várja Magyar Pétert

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

„Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el. Újabb támadás várható a vezeték ellen”– mondta Menczer Tamás a videóban. 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejátszotta Zelenzskj „házi újságírójának”, Szerhij Szidorenkónak azt a kijelentését, aki azt mondta, hogy „ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell”.

Magyar Pétert pedig várják, hiszen ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba

– reagált a politikus. 

Szerhij Szidorenkónak arra a kijelentésére, miszerint „azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat” Menczer Tamás válasza az volt:

Magyarországot az ukránok zsarolásaival és magyarországi szövetségeseikkel szemben is meg fogjuk védeni!

