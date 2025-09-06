„Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el. Újabb támadás várható a vezeték ellen”– mondta Menczer Tamás a videóban.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejátszotta Zelenzskj „házi újságírójának”, Szerhij Szidorenkónak azt a kijelentését, aki azt mondta, hogy „ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell”.

Magyar Pétert pedig várják, hiszen ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba

– reagált a politikus.