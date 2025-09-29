A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)

Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikkére hivatkozva.

Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.