szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

10°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sajtótájékoztató

1 órája

Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adó tervéről! (videó)

Címkék#Fidesz – KDNP#Tarr Zoltán#Tisza-adó

A Fidesz október elejéig tartó szórólapkampányt indít annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a Tisza-adóról és a lehetséges hatásáról.

MW
Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adó tervéről! (videó)

Forrás: MTI

Fotó: Hegedűs Róbert

– Szeretném azért újra felhívni a figyelmet erre az elképesztő politikai vallomásra, lebukásra, a választás után mindent lehet, mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke  – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

– Hogy mi az a minden, vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk, ugye megtudtuk azt, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelenti, illetőleg azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy e felett, csökkenne a havi bevétele, a havi jövedelme. A mi álláspontunk az, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, már hogy ez a Tisza Párt szándéka, és hogy lebuktak, és éppen ezért a Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – tette hozzá Menczer Tamás a keddi sajtótájékoztatóján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu