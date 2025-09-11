szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közéleti vita

39 perce

Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről

Címkék#kormány#Gulyás Gergely#vita#konzultáció

A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák − jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.

MW
Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről

Illusztráció

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

Gulyás Gergely hozzátette: egy „fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk”, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. Ugyanakkor a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése − olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt

− fogalmazott.

Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat zajlik, „tudjuk, hogy ezek orosz drónok voltak”, és a miniszterelnök és a kormány egyértelművé tette, hogy Lengyelországra, mint NATO-szövetséges országra tekint, 

így korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük.

A miniszter elmondta azt is: a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről. A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu