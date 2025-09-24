Nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése: nem érintett sem kiskorú, sem miniszter (videó)

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt próbálja sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány egyik politikusaként. Az eset kapcsán az igazságügyi miniszter fontos információkat osztott meg. Tuzson Bence a közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatos jelentés főbb megállapításait, amelyet a kormány megbízásából készített – írja a Magyar Nemzet. A jelentés teljesen nyilvános, amelyet ITT olvashat el.

A politikus hangsúlyozta:

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem merült fel, és minden alapot nélkülöző rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter.