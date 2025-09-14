szeptember 14., vasárnap

Az összeomlás felé

20 perce

Orbán Balázs: Európa nemcsak hanyatlik, saját kezűleg bontja le magát

Címkék#Orbán Balázs#Európai Unió#migráció#hanyatlás#összeomlás#háború

Orbán Balázs kemény szavakkal bírálta Brüsszelt egy interjúban. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy az Európai Unió ideológiai kényszerekkel, Washingtonnak való alárendeltségével és a nemzeti érdekek háttérbe szorításával saját jelentőségét számolja fel. A politikus szerint Európa a hanyatlás útjára lépett, és ezzel saját összeomlása felé tart.

MW

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy interjúban fejtette ki álláspontját az ukrajnai háborúról és Európa jövőjéről, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Véleménye szerint a kontinens nemcsak hanyatlik, hanem saját kezűleg bontja le önmagát, miközben stratégiai és gazdasági zsákutcába sodródik. Úgy fogalmazott:

az Európai Unió a jelentéktelenség felé sodródik, sőt aktívan önmaga felszámolásán dolgozik.

 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban a Tranztion
Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

A politikus kiemelte, hogy a háború Ukrajnában nem oldható meg katonai eszközökkel. Orbán Balázs szerint a Nyugat Moszkvával szemben valójában proxyháborút folytat, miközben a kettős állampolgárokat erőszakkal kényszerítik a frontvonalra.

A Barátság olajvezeték elleni támadást egyértelműen Magyarország elleni terrorcselekménynek nevezte.

Hangsúlyozta: a magyar családok nem hajlandók magasabb energiaárakat fizetni mások háborújáért, miközben – bár Oroszország és Ukrajna is a béke mellett kommunikál – mindkét háborús fél a konfliktus folytatásában érdekelt. Brüsszel zsákutcás politikája eközben szerinte oda vezetett, hogy az Európai Unió ma a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált.

Orbán Balázs beszélt Donald Trump szerepéről is. Szerinte az amerikai elnök már a konfliktus kitörését is meg tudta volna akadályozni, így visszatérése jelentheti az utolsó reális esélyt a békére.

Az interjúban szóba került a felfegyverzett migráció jelensége, a kudarcba fulladt zöldpolitikai kísérletek, valamint az is, hogy az uniós intézmények rendre elhallgattatni igyekeznek a másként gondolkodó tagállamokat. Orbán Balázs üzenete világos:

nemcsak Magyarországnak, hanem minden nyugati országnak fel kell ismernie, hogy Európa jövője forog kockán.

 

