Orbán Viktor: a mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni

„Kezdjük el megszokni: magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása. 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: éveken át dolgoztak azon, hogy Debrecent is felrakják az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.

A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat – tette hozzá a miniszterelnök.

Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára. Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.