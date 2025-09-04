Orbán Viktor: az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen

Az Otthon start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt, ezt írta Orbán Viktor a Harcosok klubja tagjainak. A kormányfő szerint a fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Úgy fogalmazott:

Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót, ami először fordul elő a világon. „Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni” – szögezte le.

Tisza-adó: fejetlenség és zűrzavar

A miniszterelnök megjegyezte, a Tisza Párt tervezett adóemelését meg kell akadályozni. Hozzátette, hogy az egész ország fellázadt ellene, de ez még kevés.

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar: összevissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár-emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

– fogalmazott Orbán Viktor. Majd leszögezte: „Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!”