3 órája
Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat
Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat szerdán Budapesten.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala
A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott Antonio Costával.
