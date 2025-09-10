szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

3 órája

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat

Címkék#Antonio Costa#Budapest#Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat szerdán Budapesten.

MW
Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével áttekintette az Európai Unió előtt álló kihívásokat

Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala

A kormányfő a Facebook-oldalán megosztott posztjában közölte, a kormányülés szünetében találkozott Antonio Costával.

 

