Orbán Viktor az ÖT műsorában: az elégtétel és a bosszú között van különbség (videó)
A miniszterelnök nem először látogatott el Hont András műsorába, legutóbb áprilisban adott ott interjút.
Orbán Viktor az ÖT műsorában
Forrás: videókép/youtube
Aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni – mondta Orbán Viktor az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában, ahol Kötcséről kérdezték.
Az eseményen a kormányfő ugyanis azt mondta:
Semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.
Magyarország miniszterelnöke szerint minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.
Azt mondta, az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafele fordítja az ember fejét, ezért nem szerencsés bosszúállással kezdeni egy időszakot.
A kormányfő kifejtette: minden választások után vannak átrendeződések. A választások után le kell vonni mérleget, egymás között el kell ezeket rendezni. Orbán Viktor hozzátette: nem múltbéli érdemek alapján alakít kormányt, hanem megnézi, milyen lesz a következő négy év, ez alapján választja ki az embereit.
Orbán Viktor reagált azokra a vádakra is, mely szerint a most bejelentett nemzeti konzultáció a legsúlyosabb határátlépés lesz, amit a kormány 2010 óta elkövetett, Horn Gábor elemző pedig választási csalásnak nevezte a bejelentett konzultációt.
– Ebből is látszik, hogy az ész nem mindig szolgálja az ember javát. Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni – fogalmazott a kormányfő, aki szerint mindez csupán értelmiségi gőg, nem több.
Hatvanpusztával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki röviden annyit felelt: semmi köze ehhez a birtokhoz.
Orbán Viktor elmondta: neki máshol van a tűréshatára, mint a kérdező újságíróknak. Az ő életének ezek a támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik. Korábban átélt már olyant is, amikor rabruhában plakátolták ki baloldali politikai szereplők. Azt is mondta a birtokról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az. Reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan.
Orbán Viktor Hadházy Ákosról szólva úgy reagált: mást nem tett le soha az asztalra, minthogy utána szaglászik. A politikus korábban ráadásul fideszes volt.
A miniszterelnök a Tisza Párt elnökéről szólva emlékeztetett: remek idézetek vannak abból az időből, amikor még a Fideszhez tartozott, hogy ő (azaz Orbán Viktor) milyen jól kormányoz. Magyar Péter ugyanis azt mondta, hogy soha nem volt ilyen jó a fiataloknak lenni Magyarországon.
A magyar adórendszerrel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott: nem szeretne szektorális különadót kivetni, és semmilyen adóemelésnek nem híve.
– Óvnám magunkat ettől, hogy bármilyen vagyonosodási adóval sújtsa a magyarokat. Ha valaki ránéz egy komolyabb gazdasági elemzésre, és megnézi honnan jönnek a tőkéscsoportok, akkor azt látja, hogy fifti-fifti az arány – mutatott rá.
A miniszterelnök szerint a kérdést illetően fontos vizsgálni az elmúlt 35 évet és megnézni, hogy a tőkéscsoportok melyik időszakból jönnek. – Azt, hogy ez kizárólag a jobboldalhoz köthető tevékenység, nem tudom elfogadni, mert az elmúlt 35 évet egyben kell áttekinteni, és nem is szeretnék megnevezni olyan, baloldali időszakban felemelkedett tőkéscsaládokat, akik ebben az időszakban emelkedtek fel, de ez nem az én tisztem, hanem Hadházy úré. Én óvnám magunkat attól, hogy kivessünk valamilyen adódézsmát – jelezte Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt is mondta: megvesztegethetetlenek, eltéríthetetlenek, nem fognak engedni. A gazdaságpolitikának ugyanis a magyar emberek előnyét kell szolgálni. A kormányfő szerint kulcskérdés, hogy hogyan fogadja el a magyar társadalom, hogy átléptünk a „senkinek nincs semmije”-korszakból egy új korszakba, ahol vannak gazdagabbak, meg szegényebbek.
Völner Pál korábbi államtitkárról szólva azt mondta: várja a bíróság ítéletét, amelyet természetesen el fog fogadni. Azt mondta a miniszterelnök, a Völnerrel szembeni bírósági eljárás cáfolja azt az állítást, hogy bizonyos emberek a törvények felett állnak. A Pegasus-ügyben Orbán Viktor szerint Varga Juditnak semmilyen felelőssége nincs. Erre a feladatra ugyanis nem a miniszter van kijelölve, hanem a helyettese. A kormányfő szerint vannak született és vannak tanult politikusok. Úgy véli, Varga Juditról lehetett látni, hogy erre született. Azt mondta: ha sikeres lett volna, a helyén marad. Tehetséges volt, de mégsem sikeres.
A politikus felvetette, hogy Magyar Péter édesanyja volt a bírói hivatal részéről a delegált, amikor a végrehajtókat kijelölték. Hont András mindezt furcsának nevezte, ugyanis Magyar Péter ezután rohant ki az utcára. A miniszterelnök szerint az pech, ha valaki ilyen emberhez megy férjhez. Orbán Viktor úgy vélekedett: budapesti liberális túlgondolásról van szó.
A miniszterelnököt kérdezték a munkanélküli segély időtartamával kapcsolatban, aki erre reagálva elmondta: szerinte nincs semmi baj azzal, hogy három hónapig tart a munkanélküli segély, mert a kormány utána sem engedi el a kezét azoknak, akik elveszítik a munkájukat. – Amikor lejár a munkanélküli segély, akkor nem arról van szó, hogy le is út, fel is út és mehetsz a híd alá, hanem be tudsz menni az önkormányzathoz, közmunkát tudsz kérni és kapsz is, de képzést is felajánljunk, ez is egy mód, ahogyan az egyén mielőbb vissza tud kerülni a munka világába. Segíteni akarunk abban, hogy ne maradjanak az emberek a munkanélküliség világában. Abban hiszek, hogy ha az emberek akarnak és tudnak is dolgozni, meg is kapják a fizetségüket – húzta alá.
Magyarországon még mindig arról beszélünk, hogy több a munka, mint a munkaerő, ilyen munkakörülmények között nem fenyeget a munkanélküliség réme, lasszóval keresik az alkalmazottakat.
A kormányfő szerint szó sincs arról, hogy a magyar munkavállalók kiszolgáltatott helyzetben lennének, meglátása szerint jogi és pénzügyi támogatást is kapnak. – A minimálbért folyamatosan emeljük, hogy egy bizonyos összegnél kevesebbet ne keressenek. Szerintem ez rendben van – mondta a miniszterelnök.
Arra a felvetésre, miért nincsenek szakpolitikai viták, Orbán Viktor emlékeztetett, nem lehet vitázni olyan ellenzéki szereplőkkel, akik arról beszélnek, hogy majd csak a választás után mondják meg, mire készülnek.
– Nem is szakpolitikai vita zajlik, mert arról ugyan lehet vitázni, hogy progresszív adó vagy egykulcsos adó legyen, de itt arról van szó, hogy valaki úgy fogalmaz: nem mondom meg mit akarok, mert ha elmondanám, akkor elbuknám a választást. Ez nem egy szakpolitikai vita, hanem egy átverés, hogy finoman fogalmazzak – hívta fel a figyelmet.
– Megszavaztatják a Tisza embereit arról, hogy progresszív adó legyen, majd letagadják – tette hozzá. A kormányfő szerint nem lehet azt mondani a választóknak, hogy nem mondhatom meg mire készülünk, de a választás után mindent lehet – mondta a miniszterelnök, aki aláhúzta: soha, semmilyen ügyben nem titkolt el semmit, mindig betartotta az ígéretét.
A magyar gazdaság állapotával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, az év elején bejelentett ígéretét – a repülőrajtról és a gazdasági akciótervről – végül betartotta.
– Az történt, hogy meghirdettünk egy gazdasági akciótervet, ami arra a feltevésre alapult, hogy a háború és a szankciók már nem blokkolják a gazdasági fejlődést. Nem így lett, mert a háború még tart. De mindent megcsinálunk, megcsinálok, amit vállaltam, csak fél évvel át kellett ütemeznem. Igaz, hogy nem januártól, de július 1-től minden dolog, amit vállaltunk, az megtörtént. A nyugdíjak, a családok támogatása, az adócsökkentés, mindent beváltottunk – sorolta, kiemelve, hogy minden intézkedés mögött, amelyet korábban bejelentett, van gazdaságpolitikai fedezet.