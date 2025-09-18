szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK

2 órája

Orbán Viktor bejelentette: kezdődik a digitális honfoglalás (videó)

Címkék#Digitális Polgári Kör#Digitális honfoglalás#Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati gyűlésére hívta fel a figyelmet. „Digitális honfoglalás” 0ľ írta Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor bejelentette: kezdődik a digitális honfoglalás (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Digitális honfoglalás. Szombaton 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Sok meglepetéssel készülünk, érdemes követni!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

 Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója. 

„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő. Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján! Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre!” – idézte fel a Magyar Nemzet a kormányfő korábbi bejelentését.

A lap emlékeztet, hogy 

az esemény 12 órától kezdődik, ahol  a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu