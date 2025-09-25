szeptember 25., csütörtök

Orbán Viktor és Donald Trump között folyamatos a kapcsolat

Címkék#XXI Század Intézet#Orbán Viktor#Donald Trump#Deák Dániel

Telefonon tárgyalt a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök.

MW
Orbán Viktor és Donald Trump között folyamatos a kapcsolat

Orbán Viktor és Donald Trump

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Fischer Zoltán

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Instagram-oldalán tette közzé azt a fényképet, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható – írja a Magyar Nemzet.

Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!

– olvasható a posztban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek kapcsán New Yorkban úgy nyilatkozott,

a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.

 

