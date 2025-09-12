szeptember 12., péntek

Interjú

19 perce

Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége lesz fél nyolctól.

Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Benko Vivien Cher

Cikkünk frissül

A beszélgetésen várhatóan szó lesz a hamarosan induló, közteherviseléssel kapcsolatos nemzeti konzultációjáról, és a miniszterelnök Abu-Dhabiban tartott villámlátogatásáról is.

Az interjút itt követheti majd élőben:

 

