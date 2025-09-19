szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

28°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illegális bevándorlás

6 perce

Orbán Viktor a Harcosok klubjában: Magyarország nemet mondott a bevándorlásra

Címkék#harcosok klubja#migráció#Orbán Viktor

A magyar út nem tetszik Brüsszelnek, ezért támadások és büntetések érik hazánkat.

MW

A vezetők felelőssége, hogy Nyugat-Európában a kormányok és a miniszterelnökök döntései nyomán beengedték a migránsokat – hangsúlyozta Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében. A miniszterelnök leszögezte: Magyarország ezzel szemben nemet mondott a bevándorlásra, kerítést épített, szigorú törvényeket hozott, és rendőrök, valamint határvadászok védik az országot. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kormányfő azt is jelezte, hogy mindez Brüsszelnek nem tetszik, támadások és büntetések érik hazánkat, de Magyarország fellázadt, és nem adja fel: migránsmentes ország marad.

ORBÁN Viktor
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzenetében kitért a gazdaságpolitikára is. Rámutatott:

a magyar adópolitika egyszerű, világos és igazságos – aki tízszer annyit keres, az tízszer annyit adózik.

Ez a rendszer, az egykulcsos adó, bevált. Ugyanakkor figyelmeztetett: Brüsszel és a Tisza brutális adóemelést akar, ezért van szükség a nemzeti konzultációra.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2010-ben megállapodott az idősekkel, és a kormány megvédi a nyugdíjak értékét. Közölte: novemberben és decemberben érkezik az idősek számára a nyugdíjkiegészítés, amely éves szinten átlagosan 40–50 ezer forintot jelent. Emellett folyamatosan kézbesítik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat is, amelyeket október 15-ig mindenki megkap – tette hozzá.

A miniszterelnök Kásler Miklósról is megemlékezett, akitől „ma elbúcsúzunk”.

A kormányfő emlékeztetett: a professzor egész életében gyógyított, sok ember életét megmentette, és minden tudásával, erejével harcolt a Covid ellen is. 

Köszönjük, professzor úr! Nyugodj békében!

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök üzenete végén jelezte: már csak egyet kell aludni, beszédének előkészületeivel halad, és holnapra elkészül. Hozzátette: a gyűlés olyan lesz, mint az Otthon start, „aki kimarad, lemarad”. 

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta sorait Orbán Viktor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu