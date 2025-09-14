Jelentés az edzőtáborból
1 órája
Orbán Viktor: a csapatunk remek állapotban van
„Jelentem, a csapatunk remek állapotban van. Az erőnlétünk megfelelő, a hangulatunk kiváló, lelkierőnk törhetetlen” – írta a Harcosok Klubja e hétvégén megrendezett sátoraljaújhelyi edzőtáborában készült képek mellé vasárnap délutáni Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Orbán Viktor „öltözői megbeszélést” tart a Harcosok Klubja edzőtáborában
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök a képek és egy korábbi posztjának tanúsága szerint „öltözői megbeszélést” tartott a „keménymagnak”, a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mintegy nyolcszáz résztvevőjének:
A beszélgetést „öltözői megbeszélésként” tituláló posztot itt találja:
Tegnap, 16:10
Orbán Viktor: sokan vagyunk, erősek vagyunk, az igazságért harcolunk (videó)
