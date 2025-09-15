szeptember 16., kedd

Közvetlen hangulat

52 perce

Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! (videó)

Címkék#Sátoraljaújhely#Harcosok klubja edzőtábor#Orbán Viktor

Szombaton és vasárnap Sátoraljaújhely adott otthont a Harcosok Klubja első edzőtáborának, amely iránt hatalmas volt az érdeklődés.

MW
Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! (videó)

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hétvégén tartották meg Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, amelyre a vártnál jóval többen jelentkeztek. A programon részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is.

A kormányfő egy videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán, amiből jól látszik, milyen közvetlen hangulatban telt a hétvége. Szombat este is rengeteg szelfi készült Orbán Viktorral.

Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk!

– írta a videóhoz a kormányfő.

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
