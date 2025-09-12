Orbán Viktor szerint a Tisza Párt minden nap megbukik

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjúban öt témát vetett fel, köztük a látogatását Abu-Dzabiban, a Tisza Párt magyar embereket sújtó terveit, az Ötben vele készített beszélgetést, a megdöbbentő svéd híreket, valamint a Harcosok Klubja edzőtábort.Orbán Viktor csütörtökön utazott Abu-Dzabiban villám-munkalátogatásra.

„Addig kell ütni a vasat, amíg meleg”

– idézte a miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet.

A kormányfő emlékeztetett: az Egyesült Arab Emírségek egy gazdag ország, a világ 5. legnagyobb olajexportőre, akikkel villámgyorsan fut fel az együttműködésünk: energia, mesterséges intelligencia, űrtechnológia, modern drónok gyártása, élelmiszeripar.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mindennap lebukik.

Kiderült, hogy hazudnak azért, hogy ne bukjanak meg. Kiderült, hogy szerintük a „választás után mindent lehet”. Kiderült, hogy bevezetnék a Tisza-adót. És már az is kiderült, hogy a társasági adó brutális emelésével megsarcolnák a vállalkozásokat is

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.