Orbán Viktor megmutatta, miként telt a pénteki napja (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban tett villám-munkalátogatásáról. „Így telt a péntek” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Egyesült Arab Emírségek és Katar. Tárgyalás, nagy beruházások, stratégiai partnerség. Így telt a péntek” – írta a Facebook-oldalán közzétett videós összefoglalóhoz Orbán Viktor.
Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tett munka-villámlátogatást, amelyről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be, majd Katarban Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel tárgyalt.