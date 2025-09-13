Orbán Viktor megmutatta, miként telt a pénteki napja (videó)

„Egyesült Arab Emírségek és Katar. Tárgyalás, nagy beruházások, stratégiai partnerség. Így telt a péntek” – írta a Facebook-oldalán közzétett videós összefoglalóhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) találkozója Mohamed bin Zájed an-Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tett munka-villámlátogatást, amelyről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be, majd Katarban Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel tárgyalt.