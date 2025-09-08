szeptember 8., hétfő

Polgári Piknik

1 órája

Orbán Viktor: Kötcse 2025–az igazi!

Címkék#Polgári Piknik#miniszterelnök#Orbán Viktor

Fotókat osztott meg közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: Kötcse 2025–az igazi!

Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala

Az elmúlt hétvégén Kötcsén tartották az idei polgári Pikniket, amelyen Orbán Viktor is felszólalt.  A miniszterelnök most fotókat osztott meg az eseményről közösségi oldalán.

 

