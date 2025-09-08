szeptember 8., hétfő

Kötcsei beszéd

43 perce

Orbán Viktor: mindig azt csináltuk, amit mondtunk, ezért van bizalom irántunk (videó)

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett felvételen arról beszélt, hogy kormánya mindig betartotta ígéreteit. A kötcsei beszédében megemlítette az IMF hazaküldését, a migráció megfékezését, a családtámogatásokat és az adócsökkentéseket is, amelyek szerinte a politikai bizalom alapját jelentik.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én

Forrás: MTI/ Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Fischer Zoltán

– Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk – jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a kötcsei beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyben kormánya beteljesült ígéreteit sorolta. Megemlítette – többek között – az IMF „hazaküldését”, a migránsok távoltartását és a családtámogatásokat, valamint az adócsökkentéseket is.

Mint mondta, ebből épül föl az, ami a politika lényegét adja: a bizalmat. – És ezért nem másért, hanem a belénk vetett bizalom, a megdolgozott, illetve megszolgált bizalom miatt nyertük és nyerjük sorban a választásokat – hangoztatta a kormányfő.

