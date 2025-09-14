Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péteréknek

„Az, hogy

a tiszások felsültek a mókusőrsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta, hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek, abban nincs semmi meglepő,

ezt eddig is tudhatta mindenki. Ami igazán izgalmas, az a kötcsei hétvége szellemi mérlege” – idézte Orbán Viktor levelét a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei találkozón bemutatta a győzelmi tervet

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A héten kiderült a kormányfő nevével aláírt levél szerint, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény.

A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára »Csipkejózsika« címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább

– emlékeztetett a miniszterelnök.

Mint írta, közben árad a Tisza-adó.

A Digitális Polgári Kör levélben a miniszterelnök úgy fogalmazott:

ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonnadó és a megemelt társasági nyereségadó.

Hogy ez pontosan mennyi, azt itt lehet kiszámolni. A kormányfő nem tudja, hogy a felkészültség, a tudás, a szellemi súly, a tapasztalat és az asztalra letett életművek számítanak-e még a politikában, de ha igen, akkor a hétvégét nem négyötödre, hanem ötnegyedre nyertek.