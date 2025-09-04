szeptember 4., csütörtök

Az igazi Kötcse

34 perce

Orbán Viktor: mi tiszta lapokkal játszunk

A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, a vasárnapi kötcsei találkozót élőben közvetítik majd a Facebookon.

MW
Orbán Viktor: mi tiszta lapokkal játszunk

Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

 

