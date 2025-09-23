szeptember 23., kedd

Orbán Viktor: nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

Keddi programjáról számolt be a miniszterelnök, aki ismét üzent a Harcosok Klubjában.

MW
Orbán Viktor: nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

Orbán Viktor

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor úgy kezdte levelét: „Hahó, Harcosok! Hosszú hétfő, rövid éjszaka és máris kedd. Kora este értékelés a DPK és a parlamenti szezonkezdet után.” 

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

– fogalmazott, majd közölte: 

Késő este felkészülés Lázárral, ma irány Békés vármegye.

„Elkészült a Békéscsaba–Lőkösháza vasúti vonalszakasz. Mondtam, hogy minden vállalásunkat teljesítjük. Az átadó ünnepség után vállalkozói fórum Gyulán” – írta. A kormányfő hangsúlyozta: 

„Jó, ha mindenki észben tartja: a Tisza az szja mellett a társasági adót is megemelné. Ez most 9 százalék Magyarországon, a legkisebb az EU-ban, a Tisza 25 százalékra emelné.” 

„Közben fél szemmel Brüsszelt is figyeljük. Ma megint kiderül, hogy a kiskakasnak fogják a taraját. Figyeljétek a híreket! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 201 nap” – zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
