3 órája
Orbán Viktor: pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha
„Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő a Tisza Pártról.
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.” A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. „Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – hangsúlyozta a kormányfő, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt.
„Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani?” – tette fel a kérdést. Majd rámutatott: azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet.
Az ellenfeleik azt mondták, ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velük voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Ők pedig megcsinálták.
„Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.
„A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:
a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat”
– jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni. „A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába.”
