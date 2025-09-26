1 órája
Orbán Viktor: súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak (videó)
A miniszterelnök szerint az anyák adómentessége indokolt lépés volt.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
– Van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök elmondta, hogy az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.
Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődőt egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.
Az Orbán Viktorral készült interjút itt tekintheti meg:
A kormányfő kijelentette:
A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik ember alaptalanul vádol mást pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el.
Akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha azért teszi ezt valaki, hogy a rendőrséget lejárassa, minisztert vagy kormányt megbuktasson, háromszorosan súlyos bűncselekmény – tette hozzá.
A kormányfő leszögezte, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.
Az ellenzéki szereplők amikor elkövették ezeket a cselekményeket, vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak. A miniszterelnök nem híve a dolgok túlbonyolításának. Úgy véli, rendesen kell viselkedni.
Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.
– Az ilyen helyzet, amit ma látunk, az akkor áll elő, ha egy civilizáción belül bajok vannak. Ma a Nyugat-európai világ ilyen helyzetben van. Gazdasági helyzet, migrációs probléma. Borulnak a dolgok, romlik az élet, és agresszivitást növel. Ez megjelenik a politikában – mondta Orbán Viktor.
A kormányfő azt javasolja, mindenki gondolja meg tízszer, mielőtt mond valamit. A kormánynak szerinte élen kell járnia abban, hogy világossá tegye: Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni.
Példaként említette az antifa ügyét: akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették. De ennél szerinte tovább kell menni: ki kell mondani, hogy az antifa terrorszervezet. A kormány ezt a szerdai ülésén ki is mondta.
Csak vezetéken tudunk olajat szállítani
Az orosz gázzal kapcsolatban azt mondta, Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön, és olajvezetéken keresztül lehet szállítani. Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot. Azt mondta, ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken. Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni.
A miniszterelnök elmondta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország is szuverén ország, nincs szükség arra, hogy elfogadják egymás érveit.
Négyezermilliárd forint marad a családoknál
Arról, hogy jövő szerdától személyi jövedelemadó mentessé válnak a háromgyermekes anyák, közölte: indokolt volt a lépés. Egy valóságos adóforradalom zajlik Magyarországon, a családoknál négyezer milliárd forint marad. Minél több pénz marad a családoknál, annál jobb – tette hozzá.
Az ellenzék azt gondolja, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és elosztják, hogy igazságos legyen. Azonban ennek a vége gazdasági csőd. A kormánypártok filozófiája, hogy minél több pénzt a családoknál és a cégeknél kell hagyni. Ezért az adócsökkentés kormánya vagyunk, míg a baloldal, ideértve a Tiszát, mindig adóemelést akar – szögezte le.
Orbán Viktor jelezte, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt, és többlépcsős folyamatban egymillió édesanya, aki két gyermeket szült, élete végéig nem fizet szja-t.
2500 új munkahely Békéscsabán
A kormány a beruházásokban érdekelt. A kormányfő a békéscsabai beruházással kapcsolatban elmondta, 2500 munkahely jön létre, a kormány támogatta mindezt 40 milliárd forinttal, hogy a szingapúri cég ide jöjjön. Hasonló a helyzet a BMW-gyárral is, amit pénteken adnak át Debrecenben. A miniszterelnök úgy véli, aki azt mondja, hogy ne támogassák a beruházásokat, az a magyarok kenyerét veszi el.
Orbán Viktor tájékoztatott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta. A tiszások megmondták, hogy nem árulják el a választások előtt a részleteket, mert akkor elveszítenék a választást. Szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyonadót is terveznek, még ez pontosan nem tisztázott, de ha így van, akkor vagyonbevallást kell készíteni mindenkinek.
Orbán Viktor szerint az adó legyen egyszerű, kicsi, ne piszkálják az embereket, hanem hagyni kell őket dolgozni és keresni.
Brüsszel zsarolható vezetőt akar
A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek. Nem engedi be a migránsokat, nem hajlandó feladni a rezsicsökkentést, alakítsuk állt a családtámogatást és szálljunk be a háborúba. Erre Orbán Viktor mind nemet mond. Mint jelezte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.
Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, ami Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.
Néhány év és eltűnik a különbség
Jelezte, szívós munkával megváltoztatták az ország keleti és nyugati része közötti különbséget. Szerinte az Alföldet nehezebb felzárkóztatni, mert a mezőgazdaságra épül, de ma már csak abból nem lehet megélni, ezért szükség van utakra, modern technológiára és iparra is. Elmondta, hogy ennek az egyik példája a ma átadandó BMW-gyár lesz Debrecenben. Kell még néhány év és Kelet-, valamint Nyugat-Magyarország között nem lesz különbség életszínvonal és jövedelem tekintetében – fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.