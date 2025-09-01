Adóemelés
51 perce
Orbán Viktor reagált Tarr Zoltán elszólásáról: ezt mindenkinek látnia kell! (videó)
Orbán Viktor közösségi oldalán reagált Tarr Zoltán elszólására, amely szerint Magyar Péterék brutális adóemelést terveznek, amit a választásokig titkoltak volna.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg Tarr Zoltán botrányos kijelentését: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” A miniszterelnök szerint ez mindent elárul a Tisza Párt valódi adóterveiről. Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek, ezt azonban el akarták titkolni a választásokig – sikertelenül.
