Orbán Viktor: a Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat

A miniszterelnök szerint az ellenzék adóemelésre készül, a kormány válasza pedig a teljes nyíltság és egy új nemzeti konzultáció.

Orbán Viktor: a Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor hétfőn is üzent a Harcosok Klubja tagjainak - írta a Magyar Nemzet.

 A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a Tisza titkolózására a kormány válasza a teljes nyíltság.

A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat. Ilyenkor csak a provokáció, a balhé marad

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a Tisza egy kötcsei botránnyal próbálta elterelni a figyelmet a „lebukásról” és az adóemelési tervekről, de nem sikerült. „Már mindenki tudja, hogy a Tisza az adóemelés pártja. Ha ők jönnek, fizetni fogsz” – írta. Orbán Viktor bejelentette: 

nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott tervekről.

A miniszterelnök két utat vázolt fel: ha Brüsszel által irányított bábkormány alakul, akkor brutális adóemelés jön, megszűnik a rezsicsökkentés, a családtámogatás, a 13. havi nyugdíj, és ezer forintos benzinárra kell számítani. Ha viszont a nemzeti érdekeket képviselő kormány marad hatalmon, akkor – ígérete szerint – marad az Otthon Start, adómentes a CSED és a GYED, megduplázódik a családi adókedvezmény, az édesanyák adómentességet kapnak, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványhoz és nyugdíjkiegészítéshez jutnak, januárban érkezik a hathavi fegyverpénz, a minimálbér 13 százalékkal nő, februárban pedig kifizetik a 13. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor hozzátette:

Minden vállalásunkat teljesítjük. A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, és utána patrióta szövetségeseinkkel nekifogunk a Brüsszel bevétele nevű hadműveletnek.

A kormányfő személyes megjegyzést is fűzött leveléhez: vasárnap ünnepelte házassági évfordulóját. „Nemcsak kenyérrel él az ember. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését, hozzátéve, hogy még 216 nap van hátra a választásig.

Az eredeti cikk ITT olvasható el. 

