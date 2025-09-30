Orbán Viktor: a bíróság szerint is átver a Tisza!

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

A kormányfő jelezte, hogy a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára.

Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.

– hívta fel a figyelmet.