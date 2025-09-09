Üzenetet küldött Orbán Viktor: „Melyik utat választjuk?”

„Levelemet megírtam. A címzett Brüsszel, Von der Leyen asszony. Felháborító, amit csinálnak. Napi egymillió euróra büntetnek minket azért, mert nemet mondunk a bevándorlásra és védjük a határt. És ezzel egész Európát védjük!” – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban kedden, vette észre a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök felidézte, a kormány eddig egymillió illegális határátlépést akadályozott meg, a rendőrök és a határvadászok munkáját pedig elismerés illeti.

„Brüsszel ne büntesse a magyarokat, hanem köszönje meg a határvédelmet, és fizesse ki a számlát” – közölte, megjegyezve, hogy ha nem is az egészet, legalább a számla egy részét állhatná Brüsszel.

Brüsszel vagy Magyarország, melyik utat választjuk?

– tette fel a kérdést.