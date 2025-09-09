38 perce
Orbán Viktor videójában mutatja be az agresszió politikáját, amivel szemben állnak
A Fidesz a békét és a nyugalmat képviseli. – Tessék választani! – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! – ezt írta legutóbbi videójához Orbán Viktor. A felvételen Magyar Péter és embereinek elhíresült agresszív jeleneteit lehet megnézni, ahogy a Tisza-vezér rácsapja egy újságíró kezére az ajtót, szakértője Ruszin-Szendi Romulusz egy riportert lökdös, a párt szimpatizánsai pedig egy többgyermekes anyukát fenyegetnek.
Orbán Viktor kötcsei beszéde is hallatszik a háttérben, amikor arról beszél, hogy a bizalomvesztett pártoknak marad a balhézás.