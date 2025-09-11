1 órája
Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!
A miniszterelnök a közösségi oldalán fogalmazott meg erőteljes üzenetet a háborúpárti brüsszeli vezetésnek. Orbán Viktor emlékeztetett, a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, „Von der Leyennek mennie kell”.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: Von der Leyennek mennie kell!
– fogalmazott közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk
– hívta fel a figyelmet a kormányfő.
„Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.