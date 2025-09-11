Kétszer annyi érdeklődő az Otthon Start miatt, de sokan óvatosak – ez történik most az ingatlanpiacon

A portál elemzése szerint az Otthon Start program bevezetése óta a kereslet minden szegmensben érezhetően erősödött. Budapesten, a vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian böngészik az eladó lakásokat, mint június végén. A kisebb településeken sem maradt el a változás: a városokban 94 százalékkal, a községekben pedig 69 százalékkal több érdeklődő kereste fel a hirdetéseket. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a számok egyértelműen jelzik, hogy az állami program széles körben éreztette hatását, és a teljes lakáspiacon élénkülést hozott.

Az Otthon Start program megmozdította a piacot. Fotó: Kallus György

Óvatos vásárlók, bizonytalan lépések

Bár a hirdetésekre érkező kattintások száma szinte berobbant, a tényleges vásárlói döntések terén már sokkal visszafogottabb a hangulat. Bihary Szabolcs, az Otthon Centrum Tolna vármegyei irodájának vezetője úgy fogalmazott: „Valóban nagy a mozgás, sokkal nagyobb, mint eddig, de egyelőre még a keresési szakaszban tartunk. A vásárlók nem kapkodnak, inkább kivárnak.” Ennek oka, hogy sok érdeklődőnél hiányzik a vásárláshoz szükséges önerő. A bankok ráadásul óvatosabbak lettek, és igyekeznek szigorúbb kockázatkezelést alkalmazni, ami tovább nehezíti a hitelfelvételt.