49 perce
Kétszer annyi érdeklődő az Otthon Start miatt, de sokan óvatosak – ez történik most az ingatlanpiacon
Az ősz első napjaiban látványosan felélénkült a hazai ingatlanpiac: az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint szeptember első hetében országosan több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start program hatására tíz hét alatt gyakorlatilag megduplázódott az érdeklődések száma, aminek legfőbb mozgatórugója az új állami támogatás. Tolna Vármegyében óvatosak a vásárlók.
A portál elemzése szerint az Otthon Start program bevezetése óta a kereslet minden szegmensben érezhetően erősödött. Budapesten, a vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian böngészik az eladó lakásokat, mint június végén. A kisebb településeken sem maradt el a változás: a városokban 94 százalékkal, a községekben pedig 69 százalékkal több érdeklődő kereste fel a hirdetéseket. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a számok egyértelműen jelzik, hogy az állami program széles körben éreztette hatását, és a teljes lakáspiacon élénkülést hozott.
Óvatos vásárlók, bizonytalan lépések
Bár a hirdetésekre érkező kattintások száma szinte berobbant, a tényleges vásárlói döntések terén már sokkal visszafogottabb a hangulat. Bihary Szabolcs, az Otthon Centrum Tolna vármegyei irodájának vezetője úgy fogalmazott: „Valóban nagy a mozgás, sokkal nagyobb, mint eddig, de egyelőre még a keresési szakaszban tartunk. A vásárlók nem kapkodnak, inkább kivárnak.” Ennek oka, hogy sok érdeklődőnél hiányzik a vásárláshoz szükséges önerő. A bankok ráadásul óvatosabbak lettek, és igyekeznek szigorúbb kockázatkezelést alkalmazni, ami tovább nehezíti a hitelfelvételt.
Eladta a lakását? Jó, ha tudja, ebben az esetben nem kell energetikai tanúsítványMikor nem kell energetikai tanúsítvány ingatlan eladásánál?
Feljebb kúszó árak – de nem minden áron
Az eladók gyorsan reagáltak a megnövekedett keresletre: sokan próbálják magasabb áron piacra dobni ingatlanjukat. Ez azonban nem minden esetben működik. „Az eddig eladhatatlan ingatlan a magasabb árcédulától nem lesz vonzóbb” – figyelmeztetett Bihary Szabolcs. A szakértők szerint a következő időszakban kulcsszerepük lesz az értékbecslőknek, akik pontos képet tudnak adni. A vevőknek mindenképpen célszerű előzetes értékbecslést készíttetni a hitelbírálat előtt annál a banknál, amellyel szerződni szeretnének. Így még a vásárlás előtt kiderül, hogy a kiválasztott ingatlan finanszírozható-e, és rendelkezésre áll-e a szükséges önerő. Ez sok csalódástól és felesleges köröktől kímélheti meg a vásárlókat.
Elindult az Otthon Start Program: ez kell hozzá, hogy ön is igénybe vehesse a kedvezményes hitelt!
Otthon Start program: kereslet van, a döntésekre várni kell
Összességében tehát az Otthon Start program valóban „rárúgta az ajtót” a hazai lakáspiacra, hiszen rövid idő alatt megduplázódott az érdeklődések száma. Ugyanakkor a fellendülés egyelőre inkább a hirdetések böngészésében, és kevésbé a konkrét szerződéskötésekben mutatkozik meg.
A következő hónapokban dől el, hogy a most felerősödött keresletből mennyi válik valódi vásárlássá. Az árak emelkedése, a finanszírozási feltételek és a banki szigorítások mind-mind hatással lesznek arra, hogy a nagy érdeklődésből valóban több adásvétel szülessen.