Rossz döntések, botrányok miatt

1 órája

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentették be Strasbourgban szerdán Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke és a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, valamint Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért EP-frakciójának elnöke.

MW
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen

Forrás: AFP

„Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen” – fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat

– fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, elszigetelt” elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen, válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte – mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót – hívta fel a figyelmet.

További részletek arról,hogy a Patrióták miért nyújtották be Ursula von der Leyen ellen a bizalmatlansági indítványt, ITT érhetők el.

Menczer Tamás a közösségi oldalán így kommentálta a hírt:

