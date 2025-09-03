szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Találkozó

58 perce

Putyin kész tárgyalni Zelenszkijjel Moszkvában

Címkék#Moszkvában#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Volodimir Zelenszkij

Vlagyimir Putyin azt mondta, soha nem zárkózott el egy találkozótól Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben annak értelme van. Hozzátette, hogy a megbeszélésnek alaposan előkészítettnek kell lennie.

MW
Putyin kész tárgyalni Zelenszkijjel Moszkvában

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában

Forrás: AFP

Kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben.

A találkozó létrejöttét azonban feltételekhez kötötte. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy a megbeszélésnek „jól előkészítettnek” kell lennie – írja a Sky News hírcsatorna.

Ugyan Putyin feltette a költői kérdést, hogy van-e bármi értelme találkozni Zelenszkijjel, de rögtön hozzátette, hogy már Donald Trump amerikai elnöknek is jelezte, hogy hajlandó fogadni az ukrán államfőt Moszkvában.

Soha nem utasítottam el a találkozót, ha az pozitív eredményekhez vezet

– mondta az orosz elnök. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu