Raskó György elárulta, a társasági adó emelése is szerepel a Tisza Párt tervei között

A Tisza Párt gazdaságpolitikai programja eddig csak részben volt ismert, most azonban egyik tanácsadója, Raskó György elárulta: nemcsak a személyi jövedelemadó, hanem a társasági adó emelése is szerepel a párt tervei között – írja az Ellenpont.

A portál emlékeztet: Raskó a 24.hu podcastjában arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza gazdasági elképzeléseit, de azok a nyilvánosság számára egyelőre nem hozzáférhetők.

Szavai szerint az adópolitikai változtatások a személyi jövedelemadót és a társasági adót is érintik.

Mint ismeretes, a Tisza-csomag háromszorosára emelné a társasági adót, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be, akár 40 százalékos kulccsal. A portál szerint ez súlyosan érintené a magyar vállalkozásokat.

A Tisza Párt környezetéből korábban már kiszivárgott, hogy a program része lenne a többkulcsos jövedelemadó bevezetése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj kivezetése, valamint az áfacsökkentés elutasítása. A Századvég számításai szerint a párt energiapolitikai tervei több mint 1000 forintos benzinárhoz vezetnének.

Az Ellenpont szerint mindez megerősíti, hogy a Tisza titkolja valós gazdaságpolitikai programját, amely választás után megszorítások formájában kerülhetne napvilágra.