Eljárás

27 perce

A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét

Eljárást indítottak Magyar Péter embere ellen. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét az otthonában foglalták le a rendőrök.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz ellen eljárás indult

Ruszin-Szendi Romulusz ellen eljárás indult

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Magyar Nemzet szúrta ki Magyar Péter beszámolóját, miszerint  

csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt szakértőjének az otthonánál.  

Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz  kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére
Forrás:  Magyar Nemzet

Később Ruszin-Szendi Romulusz ezt megerősítette a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. 

Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek. 

Majd azt puffogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál.

Mint arról a lap korábban már beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.

