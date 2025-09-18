17 perce
A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét
Eljárást indítottak Magyar Péter embere ellen. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét az otthonában foglalták le a rendőrök.
Ruszin-Szendi Romulusz ellen eljárás indult
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Magyar Nemzet szúrta ki Magyar Péter beszámolóját, miszerint
csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt szakértőjének az otthonánál.
Később Ruszin-Szendi Romulusz ezt megerősítette a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét.
Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek.
Majd azt puffogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál.
Mint arról a lap korábban már beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.