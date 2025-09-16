Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvermániájáról vallott (videó)

Újabb részletek kerültek elő Ruszin-Szendi Romulusz fegyverekhez fűződő kapcsolatáról. Mint arról mi is beszámoltunk, egy videófelvételen úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök – jelenleg Magyar Péter embere – kézifegyverrel vett részt a Tisza Párt egyik fórumán.

Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás fórumon is kézi lőfegyverrel az oldalán vehetett részt

Forrás: Facebook

Ruszin-Szendi korábban egy rádióinterjúban elárulta:

gyűjti a fegyvereket, és bevallása szerint „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”.

Többször is jelezte, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat és akár erőszakot is szükségesnek tart − írja a Magyar Nemzet.