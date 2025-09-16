49 perce
Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvermániájáról vallott (videó)
Ruszin-Szendi Romulusz, a bukott vezérkari főnök nemcsak fegyvereket gyűjt, hanem egy felvétel szerint még egy tiszai fórumon is kézi lőfegyverrel jelent meg – írja a Magyar Nemzet.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Újabb részletek kerültek elő Ruszin-Szendi Romulusz fegyverekhez fűződő kapcsolatáról. Mint arról mi is beszámoltunk, egy videófelvételen úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök – jelenleg Magyar Péter embere – kézifegyverrel vett részt a Tisza Párt egyik fórumán.
Ruszin-Szendi korábban egy rádióinterjúban elárulta:
gyűjti a fegyvereket, és bevallása szerint „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”.
Többször is jelezte, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat és akár erőszakot is szükségesnek tart − írja a Magyar Nemzet.
A bukott vezérkari főnök ellen nemrég más ügyben is kritika érte: Kötcsén a Mandiner újságíróját lökdöste, amikor az a Tisza adóterveiről kérdezte.
A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy az engedély nélkül hordott éles fegyver, vagy gázpisztoly, akár bűncselekménynek is számíthat.